ASML en TomTom smaakmakers op Damrak

De Amsterdamse beurs is woensdag hoger begonnen. Vooral ASML en TomTom waren in trek na publicatie van de kwartaalberichten. AkzoNobel koerste ook hoger na het vertrek van topman Ton Büchner. De andere Europese beursgraadmeters lieten eveneens herstel zien na de verliezen een dag eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent hoger op 521,42 punten. De MidKap klom 0,7 procent, tot 817,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 0,2 procent bij.

ASML dikte 4 procent aan. De chipmachinemaker ligt op koers om de omzet dit jaar met circa een kwart te laten stijgen. Dat is met name te danken aan een sterke vraag vanuit de geheugenchipindustrie en aan stijgende verkopen van machines op basis van EUV-technologie. In de MidKap steeg navigatiebedrijf TomTom 5,7 procent.