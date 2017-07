ASML verwacht kwart hogere omzet in 2017

ASML ligt op koers om de omzet dit jaar met circa een kwart te laten stijgen. Dat is met name te danken aan een sterke vraag vanuit de geheugenchipindustrie en aan stijgende verkopen van machines op basis van EUV-technologie.

In het tweede kwartaal overtrof ASML opnieuw de eigen verwachtingen met een omzet van 2,1 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. De nettowinst nam met 3 procent toe tot 466 miljoen euro. De brutomarge viel licht terug, van 47,6 naar 45 procent, maar dat was nog altijd hoger dan het bedrijf zelf vooraf had ingeschat.

De omzet in het derde kwartaal raamt ASML op 2,2 miljard euro. De brutomarge daalt dan naar een niveau rond de 43 procent. Dat komt doordat een steeds groter deel van de omzet voor rekening komt van EUV, een technologie waarmee meer rekenkracht kan worden gebundeld op kleinere chips. Die is nu nog minder winstgevend voor ASML dan oudere technologie├źn waar al langer op grote schaal chips mee worden gemaakt.