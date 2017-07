Electrolux ziet heil in Noord-Amerika

Witgoedfabrikant Electrolux verwacht met name in Noord-Amerika meer van zijn apparaten te slijten. De Zweden verhoogden woensdag hun verkoopverwachtingen voor de regio, geholpen door de aantrekkende Amerikaanse economie. Noord-Amerika is de belangrijkste afzetmarkt voor Electrolux.

De operationele winst in het tweede kwartaal verbeterde doordat Electrolux veel van zijn meer winstgevende apparaten wist te verkopen. Dit resultaat kwam uit op ruim 1,9 miljard Zweedse kroon (199 miljoen euro), tegenover bijna 1,6 miljard kroon een jaar eerder. De omzet viel met 31,5 miljard kroon ruim 5 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Electrolux verwacht voor het hele jaar in Noord-Amerika 3 tot 4 procent meer witgoed te verkopen. Eerder ging het bedrijf uit van een groei van maximaal 3 procent. Ook verwacht het de kosten van de bedrijfsvoering verder naar beneden te brengen dan waar het eerder van uitging.