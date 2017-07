Koud weer zit peren- en appeloogst dwars

Het koude voorjaarsweer van eerder dit jaar zal goed te merken zijn bij de oogst van peren en appels. Volgens ramingen van brancheorganisatie GroentenFruit Huis zullen Nederlandse telers dit jaar ruim een kwart minder appels plukken. Bij de peren wordt rekening gehouden met bijna een vijfde minder oogst.

Vooral nachtvorst is funest voor de opbrengsten. Per regio is de vorstschade echter sterk wisselend. Vooral in het zuiden van het land verwachten telers minder te plukken. Dat komt volgens de brancheorganisatie omdat er in regio’s als Zeeland en Zuid-Limburg minder oppervlaktewater beschikbaar is om de bloesem te beregenen als bescherming tijdens vorst dan elders in het land.

GroentenFruit Huis voorziet voor dit jaar 233 miljoen kilo appels van Nederlandse bodem. Bij de peren zal dit naar verwachting 307 miljoen kilo zijn. Daarmee blijven er volgens de organisatie genoeg appels en peren beschikbaar voor de Nederlandse markt.