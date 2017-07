Megaklus voor Van Oord in Dubai

Baggeraar Van Oord mag weer aan de slag in Dubai. Het Rotterdamse bedrijf heeft opdracht verkregen voor de waterbouwkundige werkzaamheden van het project Dubai Harbour. Naast 1400 aanlegplaatsen voor schepen wordt in de haven ook een cruiseterminal aangelegd.

Van Oord wordt onder meer verantwoordelijk voor het baggeren van een 12 kilometer lang kanaal en de landaanwinning voor het project. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen september 2017 en mei 2019. Financiƫle details zijn niet verstrekt.

Het is niet voor het eerst dat Van Oord een grote klus in Dubai binnensleept. Eerder was het bedrijf betrokken bij de aanleg van Palm Jumeirah, The World en diverse andere kunstmatige eilanden voor de kust van het oliestaatje.