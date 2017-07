Nederland helpt Tele2 aan meer winst

Het Zweedse telecomconcern Tele2 heeft zijn winstverwachting voor heel 2017 naar boven bijgesteld, mede door de ,,aantrekkende economie” in Nederland. De inkomsten uit mobiele telefonie gingen in ons land met 45 procent omhoog in het afgelopen halfjaar, blijkt uit woensdag gepresenteerde resultaten.

Tele2 Nederland zag het aantal klanten toenemen tot bijna 1,5 miljoen, van 1,3 miljoen een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat in Nederland kwam uit op 18 miljoen Zweedse kroon (1,9 miljoen euro). Een jaar eerder moest het bedrijf nog een verlies van 121 miljoen kroon in de boeken zetten. De totale Nederlandse omzet kromp wel met 2 procent, tot omgerekend 149 miljoen euro.

Tele2 verwacht nu dat de concernwinst in heel 2017 uitkomt tussen de 6,2 en 6,5 miljard kroon. Eerder ging de onderneming uit van 5,9 tot 6,2 miljard kroon. In het tweede kwartaal van dit jaar behaalde het concern een bedrijfsresultaat van 1,6 miljard kroon, de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar.