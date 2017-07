Nieuwe records S&P en Nasdaq op Wall Street

De breed samengestelde S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq zijn woensdag in New York naar nieuwe recordniveaus gestegen. De Dow-Jonesindex werd echter in bedwang gehouden door een fors koersverlies voor zwaargewicht IBM na tegenvallende cijfers.

De Dow sloot 0,3 procent hoger op 21.640,75 punten. De S&P won 0,5 procent tot 2473,83 punten en de Nasdaq steeg 0,6 procent tot 6385,04 punten.

Technologiebedrijf IBM publiceerde dinsdag nabeurs resultaten die slechter uitvielen dan analisten hadden verwacht. De voormalige computerfabrikant presteerde onder meer tegenvallend op het gebied van technologische diensten en cloudplatforms. Het aandeel IBM verloor 4,2 procent.

United Airlines was erg voorzichtig over zijn verwachtingen voor het zomerkwartaal en ging bijna 6 procent omlaag. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft onder meer last van prijsdruk in Aziƫ. Wel was de winst afgelopen kwartaal hoger dan waar analisten op hadden gerekend.

Morgan Stanley presteerde afgelopen periode beter dan verwacht en tekende een koersstijging van 3,3 procent op. De bank zag zijn inkomsten uit obligaties zoals verwacht teruglopen, maar hield de schade beperkt.

De Amerikaanse farmaceut Vertex liet sterke resultaten zien bij de ontwikkeling van een medicijn tegen taaislijmziekte. Het aandeel van de concurrent van het in Amsterdam genoteerde Galapagos stond bijna 21 procent hoger.

De fabrikant van kruiden en sauzen McCormick ging 5,2 procent omlaag na bekendmaking van de overname van de voedingstak van het Britse Reckitt Benckiser voor 4,2 miljard dollar. Onder die tak vallen mosterd- en ketchupmerk French’s en Frank’s RedHot Sauce.

Verder stonden de mediabedrijven Scripps (plus 14,7 procent) en Discovery (plus 4,3 procent) in de belangstelling vanwege berichten over een mogelijke fusie.

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson, die dinsdag al bijna 6 procent zakte, leverde nog eens 0,4 procent in na een negatief analistenrapport.

De euro was 1,1517 dollar waard, tegen 1,1521 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 47,10 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 49,68 dollar per vat.