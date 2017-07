Qualcomm eist verkoopstop iPhone in Duitsland

Qualcomm heeft Apple in Duitsland voor de rechter gesleept in een slepende ruzie over het gebruik van gepatenteerde technologie door de iPhone-maker. De chipgigant eist een schadevergoeding en wil dat de verkoop van het nieuwste type iPhone in Duitsland wordt gestaakt.

Apple weigert volgens Qualcomm te betalen voor het gebruik van gepatenteerde technologie. Apple heeft eerder al laten weten de gevraagde royalties te hoog te vinden. ,,Qualcomm’s innovaties vormen het hart van iedere iPhone”, zo stelt Qualcomm.

In mei sleepte Qualcomm al enkele toeleveranciers van Apple voor de rechter, omdat ze geen royalties meer afdragen. Apple heeft in tegenstelling tot andere smartphonemakers zelf geen directe licentiedeal met het beoogde nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse NXP.

Apple verwijt Qualcomm op zijn beurt misbruik van zijn machtspositie en staat daarin niet alleen. In verschillende landen en in de Europese Unie lopen onderzoeken of zijn al boetes uitgedeeld.