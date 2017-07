Volvo voert winst en omzet op

Truckfabrikant Volvo spint garen bij de gestegen vraag naar zijn vrachtwagens en ander zwaar materieel. Het Zweedse bedrijf wist de omzet over het afgelopen kwartaal flink op te voeren. Daarnaast steeg de operationele winst op jaarbasis met 39 procent, geholpen door kostenbesparingen.

De operationele winst van de truckbouwer steeg naar 8,5 miljard Zweedse kroon (887 miljoen euro). De omzet viel met 88,4 miljard kroon circa 12 procent hoger uit.

Volvo trof in Noord-Amerika maatregelen in een periode waarin de vraag naar zijn trucks en machines daalde. Deze periode volgde op een tijdspanne waarin Volvo de verkopen flink wist op te voeren, geholpen door de beloften van president Donald Trump om fors te investeren in de Amerikaanse infrastructuur.