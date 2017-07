Ziekte mag niet leiden tot lagere WW

Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering voor iemand die daarna zijn of haar baan verliest. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van onder meer sociale zekerheid, woensdag bepaald.

Het betreft een uitspraak in een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen uitkeringsinstantie UWV. Zij was geruime tijd ziek geweest, en had in het tweede ziektejaar haar loon niet volledig doorbetaald gekregen. Toen zij zes maanden na haar herstel werkloos raakte, werd daardoor een lager dagloon vastgesteld. Daardoor ontving zij ook een lagere WW-uitkering.

De vrouw is de dupe geworden van een aanpassing van regels voor de vaststelling van het dagloon. Daarbij zijn volgens de CRvB de financiƫle gevolgen voor langdurig zieke werknemers onvoldoende onderzocht. Voor een grote groep langdurig zieken is dat begin dit jaar gerepareerd, maar nog niet voor mensen die minder dan twee jaar ziek zijn geweest.

De CRvB vindt dat de regels zoals ze nu zijn, onvoldoende inkomensbescherming bieden. Besluiten die op deze regels gebaseerd zijn, kunnen daarom niet in stand blijven. Het UWV moet van de rechter het dagloon van de vrouw opnieuw berekenen op basis van het loon dat zij ontving voordat zij ziek werd. Tegen die uitspraak is geen beroep meer mogelijk.