Musk claimt fiat ultra-high-speed traject

Ingenieur en ontwerper Elon Musk claimt groen licht te hebben gekregen voor de aanleg van een ondergronds ultra-high-speed treintraject tussen Washington en New York. Deze maakt het mogelijk om de afstand van iets meer dan 350 kilometer binnen het half uur af te leggen.

Musk, die onder andere baas is van autofabrikant Tesla, oprichter van ruimtetransportbedrijf SpaceX en mede-bedenker van betaaldienst PayPal, is een van de mensen achter de hyperloop. Dat is een technologie die in de toekomst razendsnel openbaar vervoer mogelijk moet maken.

Op Twitter zei Musk mondeling akkoord te hebben voor de aanleg van het traject, zonder er verder over uit te weiden wat dit precies inhoudt. Dit wil ook niet zeggen dat het traject snel zal worden gerealiseerd. De kosten voor het project zijn behoorlijk fors. Volgens Musk is alle hulp welkom.