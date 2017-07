JPMorgan en Deutsche schikken in Libor-zaak

Deutsche Bank en JPMorgan Chase hebben een schikking getroffen van samen omgerekend 127 miljoen euro in een zaak over de beïnvloeding van rentetarieven voor de Japanse yen. Dat blijkt uit bij de rechtbank in New York ingediende stukken.

