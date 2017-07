Gemengd begin drukke handelsweek Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn maandag met een gemengd beeld de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street zetten onder meer speelgoedmaker Hasbro en uitzender Manpower flink lager wegens tegenvallende kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 21.513,17 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2469,91 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent op 6410,81 punten.

Hasbro speelde ruim 9 procent van zijn beurswaarde kwijt. De maker van onder meer Nerf-pijltjesgeweren en Transformers-speelgoed zette wel aanzienlijk meer winst en omzet in de boeken, maar analisten hadden in doorsnee op betere cijfers gerekend. In het kielzog van Hasbro verloor branchegenoot Mattel bijna 4 procent.

Manpower ging ook zo’n 9 procent omlaag. De resultaten van de uitzender werden erg gedrukt door reorganisatiekosten. Halliburton, die ook een kijkje in de boeken gaf, eindigde verder ruim 4 procent in de min, ondanks dat de oliedienstverlener het tweede kwartaal heeft afgesloten met winst tegenover een miljardenverlies een jaar eerder.

Een andere grote verliezer was Hibbett Sports, die 33,5 procent onderuit ging. De sportretailer heeft een omzetwaarschuwing gegeven. Branchenoten Dick’s Sporting Goods en Foot Locker noteerden daarop minnen rond de 5 procent.

Er was ook nog wat overnamenieuws. De leverancier van online gezondheidszorginformatie WebMD Health wordt voor 2,8 miljard dollar ingelijfd door investeringsmaatschappij KKR. WebMD, die zo’n 20 procent hoger eindigde, had zichzelf te koop gezet.

Onderaan de Dow stond net als vrijdag het technologieconcern General Electric, met een min van 1,9 procent. Machinebouwer Caterpillar, die 1,5 procent won, was in die toonaangevende lijst het meest in trek.

Op Wall Street werd ook alvast vooruitgekeken naar later deze week. Dan komen nog veel meer toonaangevende bedrijven met cijfers naar buiten. Ook staat er weer een rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda.

De euro werd verhandeld voor 1,1644 dollar, tegen 1,1640 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 46,40 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs, tot 48,65 dollar per vat.