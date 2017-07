McDonald’s voedt recordopmars Wall Street

De euro was 1,1649 dollar waard, tegen 1,1655 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 47,92 dollar. Brentolie steeg 3,3 procent tot 50,20 dollar per vat.

Alphabet drukte de opmars van de Nasdaq enigszins. De megaboete die Brussel onlangs oplegde aan Google drukt zwaar op de resultaten bij het bedrijf. De onderneming zag daardoor zijn winst fors dalen. Alphabet, dat verder te maken had met hogere kosten, daalde 2,9 procent in waarde.

De beursgraadmeters in New York zijn dinsdag rond recordstanden gesloten. Alleen de Dow-Jonesindex slaagde er niet in zijn hoogste niveau ooit te overtreffen. De handel stond in het teken van een stortvloed aan bedrijfsresultaten. Cijfers van fastfoodketen McDonald’s en machinebouwer Caterpillar werden positief ontvangen. Dat gold niet voor de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet.

