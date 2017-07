Trump ziet Yellen als optie als Fed-baas

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt Janet Yellen te vragen om langer aan te blijven als voorzitter van de Federal Reserve. In een interview met de Wall Street Journal zei hij naast Yellen ook zijn economische adviseur Gary Cohn en twee of drie anderen als kandidaat te zien.

Trump zei verder ,,veel respect” te hebben voor Yellen. Ze zou daarom een optie zijn voor een tweede termijn van vier jaar als baas van de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Yellen uitte recent kritiek op de groeidoelstellingen van 3 procent voor de Amerikaanse economie van Trump. Ze noemde dat geweldig, maar zeer uitdagend. Ook benadrukte ze dat er naast de door Trump geplande belastinghervormingen, vermindering van regelgeving en investeringen in infrastructuur meer voor nodig zal zijn, zoals verbetering van het onderwijs in de VS.