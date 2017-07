‘Aantrekken economie goed voor banken’

Nederlandse banken blijven voorlopig profiteren van het aantrekken van de economie. Volgens een nieuw rapport van kredietbeoordelaar Moody’s zijn de vooruitzichten voor de sector nog altijd stabiel, terwijl de kredietverlening hier een bescheiden groei laat zien.

In de studie wordt onder meer opgemerkt dat de kredietkosten van de banken de laatste tijd flink zijn gedaald. Samen met de verwachting dat onder meer de bedrijfsinvesteringen en consumentenuitgaven in Nederland zich gunstig blijven ontwikkelen, betekent dit dat banken hun winstgevendheid naar verwachting op niveau kunnen houden.

Nederlandse huishoudens hebben van oudsher wel grote schulden, met name door hypotheken, maar dit risico voor de bankensector wordt volgens Moody’s enigszins verminderd doordat er bij huishoudens ook veel rijkdom te vinden is. De kapitaaleisen voor banken worden steeds zwaarder, maar dat hoeft volgens Moody’s voor de sector in Nederland geen probleem te zijn.