Scherpe winstdaling voor Amazon

Webwinkel- en technologiegigant Amazon heeft de winst in het tweede kwartaal scherp zien dalen, vooral door hogere uitgaven. Dat werd donderdag bekendgemaakt in een tussentijds handelsbericht. De winstval zette het aandeel Amazon flink onder druk in de nabeurshandel.

Amazon rapporteerde een winst van 197 miljoen dollar, of 0,40 dollar per aandeel. Dat is maar liefst 77 procent minder dan een jaar eerder. Analisten rekenden in doorsnee op een winst per aandeel van 1,41 dollar. De omzet kwam uit op 38 miljard dollar.

Het aandeel Amazon koerste deze week op de hoogste niveau’s ooit. Dat maakte topman Jeff Bezos korte tijd de rijkste man op aarde. Maar de koersval nabeurs nam hem die titel weer af.