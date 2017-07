Nikkei sluit beursmaand licht lager af

De aandelenbeurs in Japan is maandag licht lager gesloten. Sterker dan verwachte kwartaalcijfers van de Japanse staalmakers werden daarbij tenietgedaan door de zorgen over de stijgende Japanse yen. Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien op de laatste handelsdag van juli.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent lager op 19.925,18 punten. De Japanse hoofdindex daalde in de afgelopen maand 0,4 procent en bewoog daarbij in de krapste bandbreedte in 31 jaar.

De staalproducenten Kobe Steel en Nippon Steel & Sumitomo Metal stegen maandag respectievelijk 8,9 en 3,1 procent na goed ontvangen resultaten. Het Japanse industriƫle conglomeraat Hitachi (plus 5,3 procent) en farmaceut Takeda Pharmaceutical (plus 3,4 procent) kwamen ook met beter dan verwachte resultaten. Fanuc daalde 3,1 procent. De robotmaker schroefde zijn winstverwachting op, maar analisten hadden op meer gerekend.

Verder kwam er nog een cijfer over de Japanse industriƫle productie. Die nam in juni met 1,6 procent toe op maandbasis, na een daling met 3,6 procent een maand eerder.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent hoger en stevent af op een maandwinst van bijna 6 procent. Dat is de sterkste stijging sinds januari dit jaar. De Kospi in Seoul won maandag 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger.