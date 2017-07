Stevige winstgroei voor HSBC

De Britse bank HSBC heeft de winst in de eerste zes maanden van het jaar flink zien groeien. Kostenbesparingen en goede prestaties in zijn kernmarkten, Groot-Brittannië en Hongkong, droegen daar aan bij.

De grootste bank van Europa zette een winst voor belasting in de boeken van 10,2 miljard dollar. Dat was een jaar geleden nog 9,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal kwam het resultaat uit op 5,3 miljard dollar, waar een jaar geleden nog sprake was van een tweedekwartaalwinst van 3,6 miljard dollar.

HSBC kondigde ook aan dat het een aandeleninkoopprogramma gaat beginnen met een omvang van 2 miljard dollar. Het is het derde programma van het financiële concern in een jaar tijd. Het vorige, met een omvang van een miljard dollar, werd in april afgerond.