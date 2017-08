Meer winst en klantengroei bij ING

ING is in het tweede kwartaal op een hogere winst uitgekomen dan een jaar geleden. Daarbij zag de bank zijn klantenbestand behoorlijk aandikken.

ING boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,37 miljard euro, een stijging van bijna 6 procent. Het onderliggend resultaat voor belastingen bleef nagenoeg onveranderd op krap 2 miljard euro. Het financiƫle concern zag zijn wereldwijde bestand aan particuliere klanten in de eerste zes maanden van dit jaar met 700.000 groeien tot 36,5 miljoen.

Verder verstrekte de bank in het afgelopen kwartaal voor 6,4 miljard euro aan nieuwe leningen en stroomde 5,3 miljard euro aan vers spaargeld binnen. Volgens topman Ralph Hamers tonen de cijfers aan dat ING goed op koers ligt met het bereiken van zijn strategische doelstellingen en blijft het werken aan het uitbreiden van het klantenbestand.

De bank is de laatste tijd bezig geweest om zijn kosten omlaag te brengen, onder meer door duizenden banen te schrappen. ING boekte in het afgelopen kwartaal hogere inkomsten uit kredietverstrekking en commissies. Wel was sprake van een flinke daling van de inkomsten uit investeringen. Verder zag de bank de voorziening voor slechte leningen dalen tot 229 miljoen euro, tegen 307 miljoen euro een jaar eerder.

De bank is bezig meer in te zetten op digitale dienstverlening. Hamers sprak in een toelichting dan ook van een steeds sneller veranderende technologie in de bankensector.