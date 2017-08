België pakt ouderenregeling ING aan

ING en andere bedrijven in België die 50-plussers vervroegd laten vertrekken met doorbetaling van een deel van hun loon, krijgen boetes. De regering heeft dit besloten omdat steeds meer ondernemingen in België hun oudere werknemers aanmoedigen op deze manier vrijwillig op te stappen, meldt zakenkrant De Tijd donderdag.

,,De regering is van mening dat het ongepast is oudere werknemers aan de kant te zetten, terwijl we van alle werknemers juist verwachten dat ze langer werken”, zegt minister Kris Peeters (Werkgelegenheid) in de krant.

ING België bedacht de constructie eerder dit jaar voor 1500 werknemers die minstens tien jaar in dienst zijn. De Nationale Bank en andere bedrijven volgden. De bankiers kunnen met behoud van het gekorte maandloon (50 tot 80 procent) desgewenst elders aan de slag.

Bedrijven met deze regeling moeten nu op het maandloon van de betrokken werknemers een ‘premie’ gaan betalen. Die is 20 procent tot 55 jaar en wordt minder naarmate de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd nadert.