Beursgang zorgtak Siemens in 2018

Siemens brengt zijn activiteiten op het gebied van gezondheidszorg begin volgend jaar naar de beurs. Dat maakte het Duitse bedrijf donderdag bekend bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De afsplitsing van Siemens Healthineers werd al in mei 2014 aangekondigd. De verzelfstandiging moet de divisie die concurreert met Philips meer mogelijkheden geven om te groeien. Siemens-topman Joe Kaeser liet weten de opbrengsten van de beursgang te willen gebruiken voor acquisities.

Siemens behaalde in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 21,4 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst steeg met 7 procent tot 1,5 miljard euro. Het industriële conglomeraat hield vast aan zijn eerder afgegeven verwachtingen voor het hele jaar.