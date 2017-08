Hypotheekrente stabiliseert

De hypotheekrente is na een lange periode van daling aan het stabiliseren. Sinds oktober vorig jaar is de gemiddelde rente zelfs een fractie toegenomen, van 2,40 naar 2,41 procent in juni. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB).

Tussen januari 2012 en oktober 2016 was nog sprake van een daling van de gemiddelde hypotheekrente met zo’n 2 procentpunt. Dat kwam vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen jaren flink gesleuteld heeft aan zijn rentetarieven om de economische groei in Europa aan te jagen.

De Hypotheekshop merkte onlangs al op dat de belangrijkste gemiddelde hypotheekrente, die van tien jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie, na ruim een jaar weer iets boven de 2 procent uitkwam. Bijna alle hypotheekverstrekkers hebben hun hypotheekrente recent meerdere malen verhoogd.

Die beslissingen werden vooral ingegeven door geruchten dat de ECB mogelijk zijn stimuleringsmaatregelen vervroegd zou gaan afbouwen. Nadat de ECB benadrukte dit voorlopig niet te doen, kondigden verschillende aanbieders direct weer een verlaging van de hypotheekrente aan.