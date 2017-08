Oprichter weg bij internetknooppunt Amsterdam

Topman en oprichter Job Witteman vertrekt bij internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Na 17,5 jaar is hij toe aan een nieuwe uitdaging, werd vrijdag naar buiten gebracht.

AMS-IX is onder leiding van Witteman naar eigen zeggen uitgegroeid tot het grootste internetknooppunt in de wereld. Inmiddels telt het meer dan negenhonderd aangesloten partijen, waaronder Microsoft, Netflix en RTL, die via de servers in Amsterdam internetverkeer uitwisselen.

,,Ik ben erg trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt”, stelt Witteman in een toelichting. ,,Ik heb het internet zien groeien vanaf het moment dat het nog in de kinderschoenen stond tot een plek waar mensen internet hebben op hun mobiele telefoon en niemand zich meer een wereld zonder kan voorstellen.” Voor hij in 2000 als topman bij het bedrijf begon, was hij in 1997 al de oprichter van de daaraan verwante AMS-IX Vereniging.

Het huidige managementteam van AMS-IX zal op interimbasis de verantwoordelijkheden van Witteman overnemen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een definitieve vervanger.