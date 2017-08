Gedrag Emirates-personeel onder de loep

De autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten gaan het gedrag en de werkwijze van de bemanning van een Emirates-vliegtuig onderzoeken dat vorig jaar crashte bij de landing op de luchthaven van Dubai. Uit een tussentijds rapport blijkt namelijk dat er geen problemen waren met de motoren en systemen van het vliegtuig.

Begin augustus vorig jaar crashte een Boeing van Emirates bij de landing op de luchthaven. Het toestel was opgestegen in India. Van de 300 passagiers raakten er dertig gewond. Een brandweerman kwam om het leven. Het was de ergste vliegtuigcrash in de dertigjarige geschiedenis van Emirates, een van ’s werelds grootste luchtvaartmaatschappijen. Het rapport dat zondag werd gepubliceerd ging nog niet in op de schuldvraag.

Het eigen onderzoek van Emirates, waarbij ook de veiligheidsprocedures van de maatschappij onder de loep worden genomen, is nog altijd gaande. Daarvoor werkt het bedrijf naar eigen zeggen nauw samen met autoriteiten. Waar nodig worden procedures aangescherpt, aldus Emirates.