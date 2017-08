Nikkei begint week met winst

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De stemming werd positief beïnvloed door een kwartaalbericht van autofabrikant Toyota en het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 20.055,89 punten. Zwaargewicht Toyota klom 2 procent en bereikte het hoogste niveau in ruim vier maanden. De Japanse autofabrikant verhoogde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar, geholpen door de zwakkere yen en een herstel van de verkoop in Noord-Amerika.

Ook Toshiba zat in de lift. Het aandeel maakte een koerssprong van 6,3 procent nadat de Japanse krant Nikkan Kogyo Shimbun meldde dat de accountant van het technologiebedrijf zijn goedkeuring zal geven aan de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar.

Op de andere beurzen in het Verre Oosten werden ook winsten geboekt. De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds 0,4 procent hoger en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,9 procent hoger. In Zuid-Korea, waar vooral werd gelet op de reactie van buurland Noord-Korea op de nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad tegen het land, won de Kospi 0,3 procent.