Fors meer winst voor E.ON

De Duitse energiereus E.ON heeft in de eerste zes maanden van het jaar fors meer winst gemaakt. De stijging was vooral het gevolg van een eenmalige bate van 3,3 miljard euro omdat het bedrijf jarenlang te veel aan accijnzen op brandstof had betaald. De rechter besliste onlangs dat dit geld terug naar E.ON moest.

Onder de streep resteerde een winst van 3,8 miljard euro. De aangepaste nettowinst viel 46 procent hoger uit op 881 miljoen euro. Dat was veel meer dan de 745 miljoen waar door de bank genomen van uit werd gegaan. Vooral in Zweden en op de thuismarkt Duitsland wist het concern de marges te verbeteren.

De omzet viel met 19,6 miljard euro evenwel ruim 3 procent lager uit. Vooral bij de divisie voor hernieuwbare energie vielen de resultaten tegen.

E.ON verlaagde zijn schuld tot 21,5 miljard euro. Eind 2016 was er nog sprake van een schuld van 26,3 miljard euro. Voor volgend jaar wordt het dividend opgeschroefd. Voor het hele jaar handhaafde E.ON zijn verwachting, waarbij wordt uitgegaan van een aangepaste nettowinst van 1,2 tot 1,45 miljard euro.