Meer boetes voor kartel accu’s vorkheftrucks

Nog twee bedrijven uit de vorkheftruckbranche hebben boetes opgelegd gekregen voor verboden prijsafspraken over accu’s. Eerder kregen al vijf andere bedrijven en branchevereniging BMWT boetes opgelegd, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag.

Midac Nederland, een importeur van accu’s voor vorkheftrucks, moet een boete van meer dan vijf ton betalen. De moedermaatschappij van de niet meer bestaande importeur Faam Benelux, Era, kreeg een boete van 450.000 euro. De overige spelers kregen verlaagde boetes, omdat zij hun betrokkenheid erkenden. Het totale boetebedrag is bijna 17,5 miljoen euro.

De bedrijven en de branchevereniging spraken af een loodtoeslag te hanteren. Die toeslag was bedoeld om de sterk fluctuerende prijs van lood (dat in accu’s is verwerkt) op een vaste manier in de verkoopprijs van de accu’s te verwerken. Ze deelden daarnaast concurrentiegevoelige informatie met elkaar.