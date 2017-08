Elliott krijgt geen stemming over Burgmans

AkzoNobel hoeft de aandeelhouders niet te laten stemmen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat in een kort geding dat tegen het chemie- en verfconcern was aangespannen door de activistische aandeelhouder Elliott Advisors.

Volgens de rechter was het verzoek van Elliott om te stemmen over de positie van Burgmans ,,voorbarig”. Ook kon het verzoek niet worden toegewezen omdat Akzo kort voor de behandeling van de zaak zelf een aandeelhoudersvergadering uitschreef. Daarmee komt Akzo volgens de rechter gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de aandeelhouders. Eerst zullen de uitkomsten van die vergadering moeten worden afgewacht.

Het is na een zaak voor de Ondernemingskamer al de tweede keer dat Elliott in het stof bijt. Akzo heeft het al enige tijd met Elliott aan de stok. De aandeelhouder neemt het Burgmans kwalijk dat Akzo niet met het Amerikaanse PPG Industries wilde praten toen dat voorstellen deed om Akzo over te nemen.

Akzo houdt op 8 september een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf schreef die uit vanwege het vertrek van topman Ton B├╝chner om gezondheidsredenen. Thierry Vanlancker, voormalig hoofd van de divisie Specialty Chemicals, is zijn opvolger. Elliott kon niet zelf een agendapunt aandragen voor die vergadering omdat daar een minimumtermijn van zestig dagen voor in de statuten staat. Die termijn was inmiddels verlopen.

Akzo liet in een reactie weten zich nu volledig te richten op de vergadering van 8 september.