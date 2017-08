Topman LEGO na 8 maanden vervangen

De Deense speelgoedfabrikant LEGO vervangt na acht maanden al weer zijn topman Bali Padda. Hij wordt vanaf 1 oktober opgevolgd door Niels Christiansen.

De 61-jarige Padda, een Brit van Indiase afkomst, nam in januari het stokje over van de langzittende topman Jørgen Vig Knudstorp. Hij was de eerste niet-Deen die aan het hoofd kwam te staan bij LEGO. Nu moet Padda plaatsmaken voor de 51-jarige Christiansen, die eerder werkte bij de Deense industriegroep Danfoss.

Volgens LEGO hangt het vertrek van Padda niet samen met zijn prestaties, maar omdat hij gezien zijn leeftijd hooguit een paar jaar aan de top kon blijven staan. Het speelgoedbedrijf stelt geluk te hebben dat het zo snel een goede en jongere vervanger voor hem kon vinden. Padda blijft bij LEGO betrokken als speciaal adviseur.