Basic-Fit breidt verder uit

Basic-Fit heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. Omzet en winst namen flink toe en de beursgenoteerde sportschooluitbater slaagde er in om per saldo 47 nieuwe fitnessclubs te openen. Volgens topman Rene Moos is het bedrijf daarmee goed op weg om in heel 2017 zo’n 100 filialen erbij te krijgen.

Basic-Fit werkt de laatste jaren sterk aan het uitbreiden van zijn sportscholenbestand. Het netwerk telt inmiddels 466 fitnessclubs. Dat is 27 procent meer dan een jaar terug.

De opbrengsten van Basic-Fit groeiden in de eerste zes maanden van dit jaar met 26 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot 156 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met 23 procent tot 45,5 miljoen euro en onder de streep bleef 10,3 miljoen euro over, tegen een een nettowinst van 2,7 miljoen euro over de eerste helft van vorig jaar.

Vanwege de vele nieuwe clubs rekent het bedrijf in de tweede helft van dit jaar op een versnelling van de winstgroei.