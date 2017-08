Wall Street hoger ondanks zorgen Noord-Korea

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met kleine plussen geopend. Beleggers lieten de aanhoudende spanningen rond Noord-Korea even achter zich. De oplopende onrust rond Noord-Korea zorgde de afgelopen dagen voor verliezen op Wall Street.

De Dow-Jonesindex toonde kort na aanvang een winst van 0,1 procent op 21.864 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 2439 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6222 punten.

President Donald Trump liet nog maar eens weten dat een militaire oplossing klaarstaat en waarschuwde Pyongyang opnieuw geen onverstandige dingen te doen. Een index die de volatiliteit meet op de aandelenmarkt, de VIX-index, is omhoog geschoten.

Aan het bedrijvenfront zijn de ogen vooral gericht op socialmediabedrijf Snap, dat moeite blijft houden om nieuwe gebruikers aan zich te binden. De onderneming achter de populaire app Snapchat heeft het tweede kwartaal afgesloten met een verlies van 443 miljoen dollar. Kenners waren negatief verrast over het verlies dat veel hoger uitviel dan verwacht. Het aandeel Snap kelderde ruim 13 procent.

Verder krijgt de detailhandel opnieuw aandacht. Winkelketen JC Penney meldde tegenvallende resultaten en dook meer dan 16 procent in het rood. Donderdag leverden branchegenoten Macy’s en Kohl’s al flink aan beurswaarde in omdat zij beleggers met hun resultaten en prognoses niet konden overtuigen.

Warenhuisketen Nordstrom gaf ook een kijkje in de boeken en ging licht omhoog. Ook chipbedrijf Nvidia is met cijfers gekomen. Nvidia presteerde wat beter dan in doorsnee werd verwacht, maar het aandeel daalde desondanks 5,6 procent.