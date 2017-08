‘Kabinet oorzaak tekort nieuwbouwwoningen’

Het kabinet heeft onbewust gezorgd voor het huidige tekort aan nieuwbouwwoningen. Een nieuw kabinet moet daarom een ,,sterke minister van wonen en bouwen” krijgen die bij maatregelen op andere terreinen ook kijkt naar de gevolgen voor de bouwsector. Daarvoor pleit de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.

,,We moeten leren van de fouten uit het verleden”, stelt NVB-directeur Nico Rietdijk. Stef Blok was tot begin dit jaar minister van Wonen. De portefeuille ligt nu weer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn werk is echter nog niet gedaan, vindt de branchevoorman.

,,Blok had de opdracht om het kabinetsbeleid uit te voeren. Dat heeft hij politiek gezien goed gedaan, maar het was niet altijd even gelukkig.” Rietdijk doelt op de genomen overheidsmaatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis te beteugelen. Het verlagen van de maximale hypotheeklimiet was volgens hem noodzakelijk voor de bankensector, maar werkte wel als een ,,extra handrem” op de bouwsector.