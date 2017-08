‘Pretpark en dierentuin hebben het tij mee’

Attractieparken en dierentuinen kunnen voorlopig blijven profiteren van gunstige economische omstandigheden en een hoge koopbereidheid bij consumenten. Maar dan moeten zij wel blijven investeren in vernieuwing van hun aanbod, schrijven economen van ABN AMRO in een dinsdag gepresenteerd rapport.

De onderzoekers voorspellen voor dit jaar een stijging van het aantal bezoekers met 3 procent, gevolgd door een toename met 2,5 procent volgend jaar. Buitenlandse toeristen, met name uit Duitsland en België, nemen een flink deel van die groei voor hun rekening. Veel parken zetten daar gezien de toenemende concurrentie ook extra op in, aldus ABN AMRO.

Investeringen in bijvoorbeeld nieuwe attracties leiden tot hogere bezoekersaantallen en een stijgende omzet. Daarbij hoeven de kaartjes niet per se duurder te worden. De experts van ABN AMRO stellen vast dat veel bezoekers van pretparken en dierentuinen bereid zijn extra te betalen voor bijvoorbeeld snellere toegang tot attracties of een betere parkeerplek. Ook dat kan helpen investeringen sneller terug te verdienen.