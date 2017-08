TKH keldert op positieve beurs

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen hoger in navolging van de koerswinsten in Azië en New York. Op het Damrak kelderde technologiebedrijf TKH Group na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 523,22 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 790,87 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent.

In de MidKap zag TKH ruim 10 procent aan beurswaarde verdampen. Volgens analisten van KBC Securities viel de kwartaalwinst van het technologiebedrijf tegen. Ook de winstverwachting die TKH gaf voor het hele jaar stelde teleur.