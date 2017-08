Uber schikt privacyzaak in VS

Techbedrijf Uber heeft een schikking getroffen met autoriteiten in de Verenigde Staten, nadat het jarenlang persoonsgegevens van klanten onvoldoende had beveiligd. Onderdeel van de overeenkomst is onder meer dat Uber de komende twintig jaar regelmatig zijn privacybeleid door een onafhankelijke partij laat controleren.

De Federal Trade Commission (FTC) stelde een onderzoek in naar de gang van zaken bij Uber. In 2014 werd bekend dat medewerkers van Uber ongestoord de locatie van klanten konden bekijken, ook nadat zij een taxirit hadden gemaakt. Uber zou volgens de toezichthouder onder meer niet adequaat genoeg hebben gereageerd op meldingen van misbruik van gegevens.

Vooralsnog hoeft Uber geen boete te betalen.