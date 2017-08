Helft meer winst voor Rabobank

Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 geprofiteerd van de sterke economische groei in Nederland. De bank liep daardoor veel minder risico op wanbetaling van zijn klanten en hoefde daarvoor dus minder geld opzij te zetten. Mede daardoor ging de winst met meer dan de helft omhoog naar 1,5 miljard euro.

Waar Rabobank in de eerste helft van 2016 nog een kostenpost van 148 miljoen euro moest inboeken voor eventuele kredietverliezen, was dit jaar per saldo sprake van een vrijval van 67 miljoen euro. De bank profiteerde verder van kostenbesparingen.

Gezien de zeer lage spaarrente en de drukte op de huizenmarkt losten klanten van Rabobank op grote schaal extra af op hun hypotheek. In totaal ging het om een bedrag van 8,3 miljard euro. Desondanks nam het renteresultaat met 2 procent toe, vooral dankzij een toename bij de buitenlandse activiteiten. De totale baten gingen licht omhoog, tot 5,9 miljard euro.