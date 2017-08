Vopak negatiever over toekomstige winst

Vopak is negatiever geworden over de winstontwikkeling in 2017. Het tankopslagbedrijf stelde zijn verwachting bij vanwege onder meer lagere bezettingsgraden, extra kosten voor investeringen en negatieve wisselkoerseffecten.

De onderneming rekent nu op een 5 tot 10 procent lager bedrijfsresultaat (ebitda) voor 2017, waar eerder nog werd gezegd dat deze de winst van 2016 niet zou overtreffen. Destijds kwam het bedrijfsresultaat uit op 822 miljoen euro.

De prognose voor de bezettingsgraad van de tanks werd daarnaast licht aangescherpt, tot circa 90 procent. Eerder was nog sprake van een bezettingsgraad over heel het jaar van minstens 90 procent.

Het bedrijfsresultaat kwam in de eerste zes maanden van het jaar 6 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar terug, op 394,1 miljoen euro. Vopak zag de opbrengsten daarbij met 2 procent afnemen naar 669,3 miljoen euro. De tanks waren gemiddeld zo’n 3 procentpunt minder gevuld, met een bezettingsgraad van 91 procent. Onder de streep hield het bedrijf 150,4 miljoen euro over, tegen 173,9 miljoen euro een jaar terug.