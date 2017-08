Olieminister Iran blijft in functie

De Iraanse minister van Olie blijft op zijn post. Het parlement van Iran stemde zondag in met een herbenoeming van Bijan Zanganeh in het kabinet van de pragmatische president Hassan Rouhani. Ook zijn collega van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, mag blijven.

Sinds de sancties tegen Iran werden opgeheven, zit de olieproductie van het land stevig in de lift. Zanganeh krijgt daar goeddeels de credits voor. Ook speelde hij een belangrijke rol in de totstandkoming van een miljardendeal met het Franse energieconcern Total, dat in Iran een groot gasveld gaat ontwikkelen.

Ook over Zarif zijn de Iraniƫrs zeer te spreken. Hij was de voornaamste onderhandelaar van de overeenkomst in 2015 waarbij Westerse landen hun sancties tegen het land grotendeels lieten varen in ruil voor terughoudendheid met het nucleaire programma van Iran.