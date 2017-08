Minder Duitse wijnboeren, grotere bedrijven

Het aantal Duitse wijnbouwbedrijven neemt af. Tussen 2010 en 2016 liep het aantal wijnboeren met 17 procent terug. Er zijn nu nog zo’n 17.000 boeren die druiven verbouwen, becijferde het Duitse wijninstituut.

Het aantal hectare wijngaard is overigens niet afgenomen en hangt nog altijd rond de 100.000 hectare. Wijnboeren die met hun bedrijf stopten, verkochten het vaak aan collega’s. Er zijn 890 wijnboeren die meer dan 20 hectare wijngaard bezitten. Dat komt neer op 60 procent van alle wijngaarden in Duitsland. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 5,9 hectare.