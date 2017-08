Total telt miljarden neer voor olietak Maersk

De Franse oliemaatschappij Total neemt de olietak van de Deense scheepvaartreus A.P. Møller-Maersk over. Met de transactie is een bedrag van in totaal bijna 7,5 miljard dollar (6,3 miljard euro) gemoeid.

Maersk ontvangt aandelen Total die tegen de huidige beurskoers bijna 5 miljard dollar waard zijn. Dat komt neer op een belang van 3,75 procent. Daarnaast neemt het Franse bedrijf 2,5 miljard dollar aan schuld over van Maersk Oil.

Maersk kondigde vorig jaar al aan dat het keek naar de mogelijkheden om zijn oliedivisie van de hand te doen. Het bedrijf lijdt zwaar onder de aanhoudend lage olieprijzen. Ook in het containervervoer, waarin het Deense concern wereldwijd marktleider is, staan de tarieven al geruime tijd flink onder druk.