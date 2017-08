Louter winnaars in AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst de handel uitgegaan. Daarbij slaagden alle 25 fondsen erin om de sessie hoger te eindigen. Ook elders in Europa was het sentiment positief, waarmee iets van herstel werd getoond na recente verliezen. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voorhanden.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk met een winst van 1 procent hoger op 521,87 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 793,64 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,4 procent vooruit.

Sterkste stijger in de AEX was baggeraar Boskalis met een winst van 3,5 procent. Ook biotechnologiebedrijf Galapagos stond met een plus van 2,8 procent bij de koplopers. Staalconcern ArcelorMittal was met een winst van 0,3 procent de minst sterke stijger.

In de MidKap sloten roestvrijstaalproducent Aperam en technologiebedrijf TKH bovenaan met plussen van bijna 3 procent. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van meer dan 2 procent. Ook PostNL (min 0,3 procent), dat zijn thuisleveringen in Belgiƫ uitbreidt, was een daler. Op de lokale markt klom Batenburg Techniek bijna 5 procent na cijfers.

Automaker Fiat Chrysler won in Milaan 0,3 procent, na eerder fors op winst, maar ook een fractie in de min te hebben gestaan. Het Chinese automerk Great Wall bevestigde interesse te hebben in het merk Jeep, dat onderdeel is van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Dat zorgde aan het begin van de sessie voor een koerssprong. Later meldde Fiat Chrysler tot nog toe niets van de Chinezen te hebben vernomen, waarop de winst weer grotendeels verdampte.

In Londen won BHP Billiton ruim 2 procent. De Britse mijnbouwer boekte in het afgelopen boekjaar minder winst dan verwacht. Beleggers waren echter tevreden over de flinke schuldverlaging van het bedrijf en het besluit om de Amerikaanse schalieolie-activiteiten af te stoten. Concurrent Antofagasta, die ook met cijfers kwam, klom 2 procent.

Provident Financial verloor twee derde van zijn beurswaarde. Bestuursvoorzitter Peter Crook van de Britse kredietverstrekker stapte op na de tweede winstwaarschuwing in twee maanden tijd.

De euro was 1,1766 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 47,53 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 51,85 dollar per vat.