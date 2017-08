Stevige winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten de handel uitgegaan. Doordat geopolitieke spanningen wat naar de achtergrond verdwenen, gingen beleggers op zoek naar ‘koopjes’ na de stevige koersdalingen van de afgelopen periode. Met name techbedrijven gingen over een breed front vooruit. Positieve geluiden over aanstaande belastinghervormingen droegen bij aan het optimisme.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,9 procent op 21.899,89 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 2452,51 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 6297,48punten.

Cosmeticabedrijf Coty was een opvallende daler. Het aandeel verloor bijna 10 procent. Het bedrijf dook afgelopen kwartaal in de rode cijfers, waar kenners rekende een bescheiden winst. Ook de vooruitzichten van het bedrijf stelden teleur.

Mediaconcern Time Warner speelde 0,3 procent aan beurswaarde kwijt. De antitrustwaakhond van Brazilië dreigt voor de overname door telecomconcern AT&T (plus 1,1 procent) te gaan liggen. De deal zou de concurrentie op de markt voor betaaltelevisie in Brazilië in de weg zitten.

Olieconcern Chevron won 0,6 procent. Topman John Watson zou volgens zakenkrant Wall Street Journal binnenkort zijn vertrek bij het olieconcern aankondigen. De officiële verklaring komt volgens de krant pas volgende maand naar buiten. Vice-bestuursvoorzitter Michael Wirth zou de belangrijkste gegadigde zijn om Watson op te volgen.

Winkelbedrijf Macy’s was met een winst van 4,6 procent een opvallende stijger. Het bedrijf versterkte zijn bestuur met technologiedeskundige Hal Lawton, die eerder onder meer werkzaam was bij eBay. Verder kondigde het aanzienlijke kostenbesparingen aan.

Bouwbedrijf Toll Brothers verloor 2,6 procent aan beurswaarde, ondanks dat het meer winst maakte op een hogere omzet. Het concern profiteerde daarbij vooral van de aantrekkende huizenmarkt in de VS.

Medisch technologiebedrijf Medtronic verloor ruim 2 procent na cijfers, terwijl machinefabrikant Nordson bijna 11 procent verloor nadat het met tegenvallende vooruitzichten kwam.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1766 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 47,64 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 51,88 dollar per vat.