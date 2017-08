‘Soepele zomer voor luchtreiziger’

De zomer verloopt vooralsnog redelijk soepel voor Nederlandse luchtreizigers. Er hebben zich relatief weinig incidenten voorgedaan die voor annuleringen of vertragingen van meer dan drie uur zorgden. Dat concludeert EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde reizigers met claims bijstaat.

,,Wanneer we kijken naar het geheel verloopt de zomer rustig”, zegt Paul Franeker namens EUclaim. In de maand juli waren er bijna 8 procent minder incidenten dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk 518 tegen 561. In de eerste drie weken van augustus is wel een stijging zichtbaar, vooral door het slechte weer van een week geleden.

In de meivakantie van dit jaar zorgde grote drukte op Schiphol nog voor problemen. De luchthaven nam maatregelen om de recorddrukte deze zomer het hoofd te bieden. EUclaim kijkt niet alleen naar vertragingen op Schiphol maar ook naar die op andere luchthavens in Europa.