Trump zorgt ook voor roering op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Net als in Europa werden beleggers op Wall Street wat nerveus door uitlatingen van president Donald Trump. Die heeft gedreigd de overheid plat te leggen als dat nodig is om zijn geplande muur langs de Mexicaanse grens te financieren.

De Dow-Jonesindex ging 0,4 procent lager de handel uit op 21.812,09 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,4 procent, tot 2444,04 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt op 6278,41 punten.

De president deed zijn uitspraken in Phoenix in de Amerikaanse grensstaat Arizona. In een vijf kwartier durende speech roerde Trump tal van onderwerpen aan. Zo schermde hij ook met het eenzijdig opzeggen van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA. Tijdens het presidentiƫle bezoek zijn er in Phoenix duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen Trumps muurplannen.

Bij de bedrijven trok doe-het-zelfketen Lowe’s de aandacht. De omzet en winst van de retailer bleven afgelopen kwartaal achter bij de verwachtingen van analisten. Het aandeel ging 3,7 procent omlaag.

Ook sofwarebedrijven Salesforce en Intuit gaven een kijkje in de boeken. De koers van de eerste dikte 0,1 procent aan, de ander leverde juist 1,9 procent aan beurswaarde in. Cosmeticabedrijf Coty zakte na een kwartaalbericht verder 4,5 procent.

Andere verliezers waren reclameondernemingen Omnicom en Interpublic, met minnen tot 7 procent. Hun koers stond onder druk door de tegenvallende prestaties van branchegenoot WPP, die eerder op de dag al in Londen onderuit ging. De in New York-genoteerde aandelen van WPP verloren 11,5 procent van hun waarde.

Op de financiƫle markten werd ook al erg vooruitgekeken naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole die donderdag begint. De euro werd verhandeld voor 1,1817 dollar, tegen 1,1805 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag.

De olieprijzen zaten daarnaast iets in de lift nadat bleek dat de olievoorraden in de VS vorige week weer wat zijn gedaald. Een vat Amerikaanse olie ging 1,2 procent in prijs omhoog naar 48,38 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder, op 52,57 dollar per vat.