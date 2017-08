Amazon gaat prijzen Whole Foods verlagen

Met de overname van supermarktketen Whole Foods door Amazon lijkt een prijzenslag in de Amerikaanse supermarktbranche aanstaande. De webwinkelreus wil vanaf maandag, als de overname wordt afgerond, de prijzen van populaire producten structureel gaan verlagen.

Amazon kreeg woensdag groen licht voor de overname. Het techbedrijf betaalt bijna 14 miljard dollar voor Whole Foods. Het koopt de keten om snel stappen te zetten in het fysieke winkellandschap. Whole Foods richt zich vooral op biologische en gezonde voeding en heeft ruim 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.

Waar het Whole Foods nooit lukte om met prijzen te stunten, moet onder meer de technologie van Amazon daarin uitkomst gaan bieden. Onder meer logistiek denkt Amazon stappen te kunnen zetten. De aankondiging van Amazon zette donderdag de koersen van andere supermarktketens in de VS onder druk.