Ahold Delhaize onderuit op Damrak

Het aandeel van supermarktconcern Ahold Delhaize ging vrijdag onderuit op het Damrak door de dreiging van een prijzenslag op de Amerikaanse markt. De AEX-index opende mede daardoor in de min, terwijl de andere Europese beurzen licht hoger begonnen. De beurshandel stond verder in het teken van de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent lager op 518,10 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 788,75 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

Ahold Delhaize bungelde onderaan de AEX met een verlies van 5,4 procent. De Amerikaanse internetgigant Amazon liet weten de prijzen van een aantal populaire producten van de overgenomen Amerikaanse supermarktketen Whole Foods te gaan verlagen. Ahold Delhaize haalt het gros van zijn omzet uit de Verenigde Staten.