Gemengd beeld op Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de toespraken van centralebankpresidenten Janet Yellen van de Fed en Mario Draghi van de ECB in Jackson Hole, die geen nieuwe inzichten in het monetaire beleid opleverden. De verwoestende impact van de orkaan Harvey zorgde daarnaast voor enige druk onder de verzekeraars en bij de oliebedrijven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot nagenoeg vlak op 19.449,90 punten. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 1,2 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent in de min.

De Kospi in Seoul zakte 0,4 procent. Zwaargewicht Samsung zette de daling voort met een min van 2 procent. Het aandeel zakte vrijdag al meer dan 1 procent nadat de Samsung-kopstuk Jay Y. Lee was veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor omkoping, verduistering en meineed. Lee werd gezien als de troonopvolger bij het Zuid-Koreaanse conglomeraat.