Topambtenaar Algemene Rekenkamer naar AFM

Secretaris Ellen van Schoten, de hoogste ambtenaar van de Algemene Rekenkamer, gaat per 1 oktober aan de slag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij wordt de operationeel directeur van de toezichthouder, waarbij ze onder meer verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering.

Van Schoten was elf jaar in dienst van de Algemene Rekenkamer. De laatste 8,5 jaar als hoogste ambtenaar. In de afgelopen twee jaar gaf zij leiding aan een grote reorganisatie. Daarbij werd onder meer het personeelsbestand uitgedund van 300 naar 240 voltijdse werkplekken.

Eerder was de 51-jarige Schotten werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en bekleedde zij functies op verschillende ministeries.