Topman Expedia wordt nieuwe CEO van Uber

Dara Khosrowshahi wordt de nieuwe CEO van de taxidienst Uber. Hij stapt over van reisbedrijf Expedia, zo zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De 48-jarige Iraanse Amerikaan moet bij de Uber de opvolger worden van Travis Kalanick. De medeoprichter van Uber stapte op omdat grote aandeelhouders het niet meer in hem zagen zitten. Hij was toen al voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Onder zijn bewind raakte het bedrijf in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Een woordvoerder van Uber bevestigd dat er een nieuwe CEO is gekozen, maar wil niet bevestigen dat het om Khosrowshahi gaat.